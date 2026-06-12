Броени дни преди началото на фестивала „Бедечка фест: На зелено“ беше представена програмата на събитието, което ще се проведе в едноименния парк в Стара Загора. Фестивалът отново поставя акцент върху съчетанието между култура, природа и гражданска активност в един от най-обсъжданите зелени терени в града.

Паркът има дълга и напрегната обществена история, като преди години местни жители организираха протести, за да бъде запазено зеленото пространство от застрояване. Днес той се превръща в сцена на културен живот, а организаторите подчертават, че мястото е „извоювано и пазено от хората на Стара Загора“.

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Тази година фестивалът ще предложи богата програма за всички възрасти – филмов фестивал, творчески работилници, спортни активности и концерти. Събитията ще се провеждат сред природата, в непосредствена близост до река Бедечка, като идеята е посетителите да се потопят в естествената среда в сърцето на града.

Сред новите инициативи е и експериментално осветление, захранвано от батерии, изработени от употребявани вейпове. Организаторите го представят като част от по-широк стремеж към устойчиви и екологични решения в рамките на фестивалната концепция.

През миналата година усилията за опазване и развитие на парка и фестивала бяха отличени с международната награда Европа Ностра, което допълнително затвърждава значението на инициативата в европейски контекст.

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Програмата включва и спортни състезания за деца и възрастни, музикални сцени с електронна музика и групи, както и безплатни концерти. Сред обявените участници са Иво Димчев и група Оратница, както и редица млади изпълнители от Стара Загора.

Специално внимание е отделено и на кино програмата, която включва над 50 участници, сред които и международни творци.