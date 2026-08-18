Пожар е възникнал в Дупница в местността „Елез Дере”. Има задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Задействана бе и системата за предупреждение BG-ALERT.

Огънят е локализиран. Няма опасност за населението. От община Дупница призовават хората да запазят спокойствие и да следят актуалната информация.

Силно задимяване в части от Западна България заради пожари в Сърбия, активираха BG-Alert

Пожарът е обхванал около 10-12 дка сухи треви и сметище. На място работят осем противопожарни екипа, тежка техника от община Дупница и водоноски.

Появилият се в района вятър е разпалил пожара и е допринесъл за разпространението на дима.

Редактор: Ивета Костадинова