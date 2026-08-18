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Няма опасност за населението
Пожар е възникнал в Дупница в местността „Елез Дере”. Има задимяване в селата Джерман и Крайни дол. Задействана бе и системата за предупреждение BG-ALERT.
Огънят е локализиран. Няма опасност за населението. От община Дупница призовават хората да запазят спокойствие и да следят актуалната информация.
Силно задимяване в части от Западна България заради пожари в Сърбия, активираха BG-Alert
Пожарът е обхванал около 10-12 дка сухи треви и сметище. На място работят осем противопожарни екипа, тежка техника от община Дупница и водоноски.
Появилият се в района вятър е разпалил пожара и е допринесъл за разпространението на дима.Редактор: Ивета Костадинова
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