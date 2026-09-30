Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол, при разклона за Зетьово. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз.

Снимка: БГНЕС

Патрулка се заби в оптика в Бургас след гонка

В лекия автомобил са пътували трима души - 23-годишният шофьор и неговите спътници - 26-годишна жена и 22-годишният ѝ брат. И тримата са от София и са загинали на място.

Шофьорът на камиона е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Взета е кръвна проба за анализ за наличие на алкохол и наркотични вещества.

От АПИ съобщават, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно.

Снимка: БГНЕС

Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно.

Редактор: Цвета Лазаркова