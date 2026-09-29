След повече от шест десетилетия усилия тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България благодарение на историческо споразумение с Гърция. Този акт има огромно значение не само за двустранните отношения, но и за опазването на историческата истина. „Категорично е стратегическо решение, защото касае една от най-щекотливите теми в добросъседските отношения със Северна Македония”. Това коментира историкът доц. Тодор Чобанов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той обясни, че имаме договор за добросъседство със Северна Македония и историческа комисия, която обаче не работи, като вината за това не е наша. По думите му десетилетия наред там се наблюдават упорити опити общата ни история да се подменя и редактира със задна дата, въпреки че тя отдавна е изучена и утвърдена в световната наука. „Разполагам със сканирани учебници от гимназиите там, където пише, че Самуил е освобождавал македонските славяни от българските поробители”, отбеляза доц. Чобанов.

Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

По думите му споразумението с Гърция е стратегически успех за българската държава. „Точно както гърците са успели да се справят с опитите за обсебване на Александър Македонски, така и ние трябва категорично веднъж завинаги да спрем спекулациите с историята на Самуил и неговите усилия да запази българското царство”, смята историкът.

Според историка завръщането на мощите има и огромна емоционална стойност за народа ни. „Ние реално разполагаме с много малко от тленните останки на нашите владетели от близо 1400 години история”, подчерта специалистът. Той припомни, че цар Самуил е водил близо 40-годишна епопея и огромна схватка с Византия до самия си край, която определя като изключително трагична, но и много героична съдба.

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Относно идеята мощите да бъдат положени с държавни почести в църквата „Света София”, доц. Чобанов посочи, че това е свързано с хипотезата, че бащата на владетеля – комит Никола, бил управител на Средецката област. Средец бил важен стратегически център, от който държавата контролирала интересите си на Югозападните Балкани. „В ранните години на Самуиловото управление всъщност де факто столицата е била именно Средец”, допълни той, като уточни, че там пребивавал и патриарх Дамян.

По думите на доц. Чобанов като част от договореностите България ще върне на Гърция 48 реликви, сред които мощи и ръкописи. Подобни двустранни споразумения са широко разпространена практика по света и се насърчават от ЮНЕСКО. „Смятам, че най-нормалното нещо е две уважаващи се държави да си решат тези въпроси по този начин”, категоричен е доц. Чобанов.

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Редактор: Мария Барабашка