Задържаха 27-годишен мъж, предизвикал пожар в село Камилски дол край Хасково. Сигналът е подаден в понеделник сутринта. Пламъците обхванали около 60 декара борова гора от Държавния горски фонд.

В хода на разследването полицаите установили, че заподозреният е родом от сливенското село Градец. Той признал за действията си пред униформените, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова. По думите му, докато работел като товарач на дървесина, му станало студено и запалил огън, за да се стопли. Силният вятър обаче бързо разпространил пламъците.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че и друг пожар възникна вчера следобед край хасковското село Зорница , в посока към село Бели пласт. От Областната администрация в Хасково съобщиха днес, че огънят вече е локализиран и няма опасност за населените места.

Засегната е площ от около 1000 декара. Огънят обхванал борова и смесена гора, както и стърнища. В района продължават работа три екипа на пожарната от Хасково и Кърджали, които гасят тлеещи огнища.

Екипи на EVN работят по отстраняването на повреда по електропровода. Предполага се, че пламъците възникнали вследствие на авария по електропровода.

Движението по пътя между селата Зорница и Бели пласт, което вчера беше пренасочено по обходен маршрут, вече е възстановено.

Редактор: Дарина Методиева