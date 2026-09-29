Русия планира рязко увеличение на военните разходи през 2027 г. - до 17,1 трилиона рубли, или около 202,6 млрд. долара, съобщи Reuters.

Сумата е с около 27% по-висока от първоначално предвидените 13,5 трилиона рубли и представлява най-високото равнище на разходите за отбрана от началото на войната в Украйна през 2022 г.

До 2035 г. България ще увеличи разходите за отбрана на до 5% от БВП

Общата сума, която Москва планира да отдели за отбрана през следващите три години, достига 50 трилиона рубли. За 2026 г. първоначално са били предвидени 12,1 трилиона рубли за отбрана. Реално изразходваната сума обаче е засекретена и няма да бъде оповестена. Reuters отбелязва, че част от разходите, свързани с военния сектор, могат да бъдат записани и в други пера на бюджета.

Увеличаването на военните разходи идва на фона на нарастващ натиск върху руските публични финанси. Според документите прогнозата за бюджетния дефицит през 2026 г. е повишена от 1,6% на 3,2% от брутния вътрешен продукт.

Общите бюджетни разходи през настоящата година се очаква да нараснат с 13,2% и да достигнат 48,6 трилиона рубли - около 20,9% от БВП.

Същевременно Москва е намалила прогнозата си за приходите от петрол и природен газ. Вместо очакваните досега 8,9 трилиона рубли правителството вече залага на 7,6 трилиона рубли.

Комисията по отбрана одобри на първо четене бюджета за армията

За покриването на недостига правителството планира да увеличи нетните заеми през 2026 г. с 26% - до 5 трилиона рубли. Предвижда се да бъдат използвани и 459 млрд. рубли от Националния фонд за благосъстояние. Сумата представлява около 11% от ликвидната част на руския суверенен фонд.

Натискът върху държавните финанси ще продължи и през следващата година. Правителствените документи показват, че държавният дълг се очаква да нарасне от 19,9% от БВП през 2026 г. до 21,7% през 2027 г.

Така показателят ще премине границата от 20%, която самите руски власти досега са определяли като безопасно равнище. Общият обем на заемите през 2027 г. се очаква да се увеличи с 43% и да достигне 7,7 трилиона рубли.

Москва подготвя и данъчни промени, чрез които да осигури допълнителни приходи за бюджета. Сред предвидените мерки е нов данък върху свръхпечалбите на компаниите от металургичния и минния сектор. Очакванията са той да носи приблизително 200 млрд. рубли допълнителни приходи годишно.

Белият дом поиска огромен бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара на фона на войната с Иран

По-рано руското финансово министерство посочи отбраната и сигурността като стратегически приоритет на новия бюджет. Средствата трябва да бъдат насочени към въоръжение и военна техника, модернизация на предприятията от отбранителната индустрия и възнагражденията на военнослужещите. Проектобюджетът трябва да бъде внесен в руския парламент до 1 октомври.

Редактор: Цветина Петкова