Парламентарната комисия по отбрана одобри на първо четене бюджета за отбраната за 2026 г., който предвижда разходи в размер на близо 2,7 млрд. евро. Подкрепа за финансовата рамка дадоха членовете на комисията, докато представителите на ГЕРБ, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се въздържаха при гласуването.

Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че заложените средства възлизат на 2,692 млрд. евро, което представлява 2,15% от брутния вътрешен продукт. По думите му бюджетът е съобразен с Националния план за постепенно увеличаване на разходите за отбрана и с ангажиментите, поети от България в рамките на НАТО.

До 2035 г. България ще увеличи разходите за отбрана на до 5% от БВП

Планът предвижда до 2035 г. средствата за отбрана да достигнат 5% от БВП, като поне 3,5% от тях да бъдат насочени към основни военни разходи, а до 1,5% – към инвестиции, свързани със сигурността и отбранителните способности.

По време на дебатите от ГЕРБ разкритикуваха проекта с аргумента, че в него липсват достатъчно мерки за подобряване на условията за военния състав. Според партията са ограничени възможностите за привличане на нови военнослужещи, а замразяването на механизма за формиране на възнагражденията крие риск от демотивация и задълбочаване на кадровия недостиг в армията.

В отговор министър Стоянов заяви, че предложеният бюджет е „бюджет на реалността“. Той посочи, че при подготовката му е трябвало да бъде направен избор между съкращаване на капиталовите разходи за модернизация и ограничаване на разходите за личен състав.

НАТО очаква България да изразходва 2,14% от БВП за отбрана

От „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ също не подкрепиха проекта в комисията, но уточниха, че резервите им не са свързани конкретно с бюджета за отбрана. Според тях проблемът е в общата бюджетна рамка за 2026 г., включително планирания размер на дефицита.

След одобрението в ресорната комисия проектобюджетът за отбрана предстои да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала.

Редактор: Цветина Петкова