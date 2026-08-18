Апелативният съд в Бургас уважи протеста на прокуратурата началникът на ВиК-клон Несебър Свилен Станчев да бъде върнат отново зад решетките. Мярката на Станчев е била променена на 11 август от постоянен в „домашен арест” с електронно проследяване.

Повдигат обвинение на ръководителя на ВиК Несебър

Държавното обвинение мотивира искането си за най-тежката мярка за неотклонение с това, че разследването е в начален етап и по-леката мярка може да попречи на събирането на доказателства, предвид високия пост в йерархията на ВиК-Бургас, който заема обвиняемия.

Като мотив беше изтъкнат и размера на поискания и приет от него подкуп в размер на 12 минимални работни заплати - 8 000 евро.

„Предвид тежестта на деянието, срока, в който то е било реализирано, и високата степен на обществена опасност, с оглед факта, че обвиняемият е на висока позиция в сферата и в йерархията на ВиК-Бургас и като цяло на ВиК”, обясни Йовита Григорова от Апелативната прокуратура в Бургас.



„Като обвиняем днес може да каже едно нещо, на следващия ден – друго. Законът не го задължава да каже истината”, заяви адвокатът на Свилен Станчев - Валентин Калчев.