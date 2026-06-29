Повдигат обвинение на ръководителя на ВиК дружество - Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8 000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.

„Извършени са множество процесуално-следствени действия – оглед на автомобил, претърсвания и изземвания. В хода на проведените действия в жилището на ръководителя на ВиК- Несебър са установени около 30 000 евро, а до тях са установени тефтери и списъци с имена”, посочи началникът на началник „Икономическа полиция“ – Бургас Асен Фъртунов.

По данни на полицията сигнал за корупционни практики е подаден още в край на май. Веднага след това е започнато разследване и са разпитани свидетели. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че то е съпричастно с откритата в жилището сума.

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода до 6 години и глоба от 5 000 евро.