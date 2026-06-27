При специализирана полицейска операция, проведена в петък след обяд на територията на община Несебър, са задържани двама ръководители на държавна фирма в момент на получаване на белязани пари. Двамата са били задържани след подаден сигнал от инвеститор на обект в района на село Кошарица. Предстои да бъдат повдигнати обвинения.

Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители (ВИДЕО)

Задържаните са управителят и техническият ръководител на ВиК, клон Несебър. Двамата, по неофициална информация, са задържани в служебен автомобил с белязани пари минути след като са получили подкуп в размер на около 8000 евро от инвеститор, чийто имот в района на Кошарица е трябвало да бъде присъединен към водопреносната мрежа. По неофициална информация от разследването инвеститорът не е бил допуснат до процедурата преди да даде парите.

Очаква се в понеделник сутринта ръководството на бургаската полиция и на Окръжната прокуратура в Бургас да изнесат конкретни данни, а в същия ден ще бъде поискана и мярка за неотклонение на задържаните.

От ВиК-Бургас излязоха с позиция:

„Водоснабдяване и канализация” - Бургас остро осъжда всякакъв тип корупционно поведение и деяния от подобен характер на служители и се дистанцира от индивидуални действия на определени служители. След приключване на разследването и при установяване на всички факти и обстоятелства уверяваме, че ще бъдат предприети необходимите мерки.

„Водоснабдяване и канализация” - Бургас ще окаже пълно съдействие на разследващите органи по разкриване на обективната истина. Действията на отделни лица не следва да поставят под съмнение професионализма и почтеността на всички останали служители, които ежедневно работят отговорно в интерес на гражданите. Ще бъде назначен заместник, който ще изпълнява задълженията на длъжността в съответния експлоатационен район. ВиК ЕАД - гр. Бургас ще продължи да прилага строги стандарти за прозрачност и законност, като ще предприеме всички необходими действия, съобразно резултатите от разследването”.