Снимка: Елена Танева; Видео: Николай Николаев
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Полицейско присъствие има и в селата Кошарица и Тънково
Мащабна специализирана полицейска акция на ОДМВР-Бургас се провежда на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове в петък. Арестувани са няколко души, като операцията продължава. Униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър.
Сред задържаните има държавни служители. Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят и заместник-ръководителят на местното районно звено на ключова държавна служба.
20 задържани при акция срещу наркоразпространението в столичния квартал „Христо Ботев“ (СНИМКИ)
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Мария Барабашка
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