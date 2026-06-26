Мащабна специализирана полицейска акция на ОДМВР-Бургас се провежда на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове в петък. Арестувани са няколко души, като операцията продължава. Униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър.

Сред задържаните има държавни служители. Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят и заместник-ръководителят на местното районно звено на ключова държавна служба.

20 задържани при акция срещу наркоразпространението в столичния квартал „Христо Ботев“ (СНИМКИ)

Репортер: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка