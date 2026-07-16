"Испания и Аржентина заслужено стигнаха до финала на Световното първенство, а европейският шампион има всички качества да вдигне трофея", смята спортният журналист и главен съдийски инструктор Александър Костадинов.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ той заяви, че неговият фаворит не участва на турнира, но би искал световната титла да остане за европейски отбор. „Естествено винаги съм за България, но отборът ми фаворит не играе на това световно първенство. Искам победител да бъде европейски отбор, в случая Испания. Футболистите имат страхотни качества, а това, което постигнаха на Европейското първенство, показва техните възможности“, коментира Костадинов.

Според него Аржентина също е сред най-впечатляващите тимове на турнира. „Гаучосите“ стигнаха до финала след драматичен обрат срещу Англия.

Костадинов коментира и отпадането на Франция от Испания. „Целият отбор на Франция игра слабо и това не беше най-силният им ден. Не можем да омаловажаваме професионализма на френския треньор Дидие Дешан, но това беше краят на неговата кариера като селекционер. Аз бях казал, че рано или късно Франция ще сбърка някъде и това се случи именно срещу Испания“, заяви журналистът.

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По думите му финалът ще бъде решен до голяма степен от физическото състояние на двата отбора. „До неделя има страшно много време, но ключово ще бъде кондиционното състояние на двата тима. Испания има един ден повече за почивка от Аржентина“, отбеляза Костадинов.

Той обърна внимание и на ролята на Лионел Меси, който въпреки напредналата си футболна възраст продължава да впечатлява. „Меси на 39 години върши нещо магическо с краката си“, каза Костадинов.

Ако Аржентина спечели финала, тимът ще има шанс да се превърне в едва третия отбор в историята след Италия и Бразилия, който печели световната титла в две поредни първенства.

Костадинов коментира и очакваното връчване на трофея от американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че ще присъства на церемонията заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. „Видяхме, че двамата са в близки отношения, след като Тръмп настоя да бъде отменен червен картон на американски футболист“, посочи журналистът.

Той припомни и че победителят в Световното първенство ще бъде домакин на следващото. Първите мачове ще се играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай, а останалата част от надпреварата ще бъде в Испания, Мароко и Португалия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева