Аржентина се класира за финала на Световното първенство по футбол 2026, след като направи драматичен обрат и победи Англия с 2:1 в полуфинален сблъсък в Атланта.

Енцо Фернандес вкара гол в 85-ата минута с мощен удар след като англичаните водеха с попадение на Антъни Гордън. В добавеното време Лаутаро Мартинес донесе победата на световните шампиони, оформяйки крайното 2:1 и изпращайки „албиселесте“ на втори пореден финал на Мондиал.

Снимка: БГНЕС

Англия срещу Аржентина: Историческо съперничество решава втория финалист на Мондиала

Така тимът на Лионел Скалони ще се изправи срещу Испания в големия финал на Световното първенство. Испанците си осигуриха място в битката за трофея, след като победиха Франция с 2:0 в първия полуфинал.

За Англия остава двубоят за третото място, където съставът на Томас Тухел ще се изправи срещу Франция в опит да завърши турнира с бронзовите медали.

Снимка: getty images

Аржентина е действащият световен шампион, след като спечели титлата на Мондиал 2022 в Катар. На 18 декември 2022 г. „албиселесте“ триумфира след един от най-драматичните финали в историята на световните първенства, побеждавайки Франция след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши 2:2, а след продълженията резултатът беше 3:3. Лионел Меси отбеляза два гола, а Килиан Мбапе реализира хеттрик за Франция. При дузпите аржентинците спечелиха с 4:2 и завоюваха третата световна титла в историята си след успехите през 1978 и 1986 година.

Снимка: getty images

Редактор: Дарина Методиева