Испания вече си осигури място на финала на Световното първенство, а тази вечер ще стане ясен и вторият претендент за титлата. На стадиона в Атланта един срещу друг излизат Англия и Аржентина в полуфинал, който възражда едно от най-големите съперничества в световния футбол.

Аржентина ще се опита да продължи защитата на световната си титла и да доближи Лионел Меси до втори пореден триумф на Мондиал. Срещу нея обаче е Англия, която мечтае да се класира на първия си световен финал от 60 години насам и да се доближи до втората титла в историята си след успеха през 1966 г.

Съперничеството между двата отбора има дълбоки исторически корени. Въпреки че именно английски имигранти поставят основите на футбола в Аржентина, срещите между двата национални отбора рядко са били лишени от напрежение.

Един от първите емблематични сблъсъци е на Мондиал 1966, когато капитанът на Аржентина Антонио Ратин е изгонен, отказва да напусне терена и демонстративно сяда върху червения килим, подготвен за кралица Елизабет.

Напрежението между двете държави достига своя връх след Фолклендската война в началото на 80-те години, а само четири години по-късно се пренася и на футболния терен. На четвъртфинала на Световното първенство през 1986 г. Диего Марадона бележи двата най-известни гола в историята на турнира – първо с прочутата „Божия ръка“, а след това след самостоятелен пробив от центъра на терена, с който Аржентина елиминира Англия.

Днешният полуфинал е първият сблъсък между двата тима на световно първенство от 24 години насам и обещава нова глава в една от най-емблематичните футболни истории.

Испания празнува: Хиляди излязоха по улиците след победата над Франция на Мондиала (ВИДЕО+СНИМКИ)

Победителят ще срещне Испания във финала. Европейският шампион си осигури място в битката за трофея след убедителна победа с 2:0 над Франция.

Испанците откриха резултата чрез Микел Оярсабал от дузпа преди почивката, а през второто полувреме Педро Поро оформи крайния резултат. Тимът на Луис де ла Фуенте не остави шансове на Франция, като „петлите“ отправиха първия си точен удар едва в 81-вата минута.

„Днес се изправихме срещу един от най-добрите национални отбори в света, но те се изправиха срещу най-добрия. Неутрализирахме ги с дисциплина, баланс, себераздаване, усилия и много талант. Това са качествата, които олицетворяват испанския футбол“, заяви селекционерът на Испания след срещата.

С успеха си Испания стана първият отбор в историята на световните първенства, който записва шест „сухи“ мрежи в рамките на един турнир. Сега европейският шампион очаква победителя от големия полуфинал между Англия и Аржентина.

Редактор: Дарина Методиева