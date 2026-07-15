Париж пък беше разтърсен от размирици

Хиляди испански фенове изпълниха улиците на страната, за да отпразнуват победата на националния отбор с 2:0 над Франция и класирането за финала на Световното първенство по футбол.

Въпреки късния час и предстоящия работен ден, централните части на Мадрид се превърнаха в сцена на празненства. Привърженици, развяващи испански знамена, ликуваха по улиците, докато преминаващите автомобили огласяха столицата с клаксони.

Испания е първият финалист на Мондиал 2026, разби Франция с 2:0

Хиляди запалянковци проследиха полуфиналния двубой във фен зоните пред гигантски екрани, а баровете, излъчващи срещата, бяха препълнени.

"Бях убедена, че ще победим. Толкова съм щастлива, че дори се разплаках, когато стана ясно, че сме на финал. Вярвам, че ще спечелим и титлата", сподели развълнувана фенка.

1Снимка: БТА

"Нашите момчета са най-добрите! Сега остава да разберем срещу кого ще играем на финала. Ще стискам палци за отбора ни", коментира друг испанец.

2Снимка: БТА

След успеха поздравления към националния тим отправиха редица испански политици, сред които и министър-председателят Педро Санчес.

3Снимка: БТА

Докато Испания празнуваше, Париж отново бе разтърсен от размирици и пожари навръх националния празник. В различни части на френската столица бяха подпалени автомобили и контейнери за отпадъци, а полицията се намеси за овладяване на безредиците.

След успеха над Франция вниманието на испанските медии вече е насочено към големия финал в неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Там Испания ще се бори за втората световна титла в историята си срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия, който се играе в сряда.

Редактор: Иван Иванов
Източник: БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking