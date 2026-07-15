Хиляди испански фенове изпълниха улиците на страната, за да отпразнуват победата на националния отбор с 2:0 над Франция и класирането за финала на Световното първенство по футбол.

Въпреки късния час и предстоящия работен ден, централните части на Мадрид се превърнаха в сцена на празненства. Привърженици, развяващи испански знамена, ликуваха по улиците, докато преминаващите автомобили огласяха столицата с клаксони.

Испания е първият финалист на Мондиал 2026, разби Франция с 2:0

Хиляди запалянковци проследиха полуфиналния двубой във фен зоните пред гигантски екрани, а баровете, излъчващи срещата, бяха препълнени.

🚨🇪🇸 IMPRESIONANTE festejo por la CLASIFICACIÓN DE ESPAÑA



Una verdadera multitud salió a las calles para celebrar el triunfo y el pase a las semifinales del Mundial. pic.twitter.com/MGrm1Z2Sfy — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 10, 2026

"Бях убедена, че ще победим. Толкова съм щастлива, че дори се разплаках, когато стана ясно, че сме на финал. Вярвам, че ще спечелим и титлата", сподели развълнувана фенка.

Снимка: БТА

"Нашите момчета са най-добрите! Сега остава да разберем срещу кого ще играем на финала. Ще стискам палци за отбора ни", коментира друг испанец.

Снимка: БТА

След успеха поздравления към националния тим отправиха редица испански политици, сред които и министър-председателят Педро Санчес.

Снимка: БТА

Докато Испания празнуваше, Париж отново бе разтърсен от размирици и пожари навръх националния празник. В различни части на френската столица бяха подпалени автомобили и контейнери за отпадъци, а полицията се намеси за овладяване на безредиците.

🚨🇫🇷BREAKING: Paris is burning right now after France's World Cup semifinal loss to Spain.



Few hours earlier, Macron tried to present France as an island of peace during the military parade.



This looks like the beginning of a civil war! pic.twitter.com/yWEYOfSXNw — Mario ZNA (@MarioBojic) July 14, 2026

След успеха над Франция вниманието на испанските медии вече е насочено към големия финал в неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Там Испания ще се бори за втората световна титла в историята си срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия, който се играе в сряда.

Редактор: Иван Иванов