Снимка: БТА
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Париж пък беше разтърсен от размирици
Хиляди испански фенове изпълниха улиците на страната, за да отпразнуват победата на националния отбор с 2:0 над Франция и класирането за финала на Световното първенство по футбол.
Въпреки късния час и предстоящия работен ден, централните части на Мадрид се превърнаха в сцена на празненства. Привърженици, развяващи испански знамена, ликуваха по улиците, докато преминаващите автомобили огласяха столицата с клаксони.
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Хиляди запалянковци проследиха полуфиналния двубой във фен зоните пред гигантски екрани, а баровете, излъчващи срещата, бяха препълнени.
🚨🇪🇸 IMPRESIONANTE festejo por la CLASIFICACIÓN DE ESPAÑA— Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 10, 2026
Una verdadera multitud salió a las calles para celebrar el triunfo y el pase a las semifinales del Mundial. pic.twitter.com/MGrm1Z2Sfy
"Бях убедена, че ще победим. Толкова съм щастлива, че дори се разплаках, когато стана ясно, че сме на финал. Вярвам, че ще спечелим и титлата", сподели развълнувана фенка.
Снимка: БТА
"Нашите момчета са най-добрите! Сега остава да разберем срещу кого ще играем на финала. Ще стискам палци за отбора ни", коментира друг испанец.
Снимка: БТА
След успеха поздравления към националния тим отправиха редица испански политици, сред които и министър-председателят Педро Санчес.
Снимка: БТА
Докато Испания празнуваше, Париж отново бе разтърсен от размирици и пожари навръх националния празник. В различни части на френската столица бяха подпалени автомобили и контейнери за отпадъци, а полицията се намеси за овладяване на безредиците.
🚨🇫🇷BREAKING: Paris is burning right now after France's World Cup semifinal loss to Spain.— Mario ZNA (@MarioBojic) July 14, 2026
Few hours earlier, Macron tried to present France as an island of peace during the military parade.
This looks like the beginning of a civil war! pic.twitter.com/yWEYOfSXNw
След успеха над Франция вниманието на испанските медии вече е насочено към големия финал в неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Там Испания ще се бори за втората световна титла в историята си срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия, който се играе в сряда.Редактор: Иван Иванов
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