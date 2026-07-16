Дубайските власти отрекоха в центъра на най-големия град в Обединените арабски емирства (ОАЕ) тази вечер да са станали експлозии, предаде Ройтерс.

Очевидци казаха малко преди това пред агенцията, че са чули днес гърмежи в центъра на Дубай. Дубайският медиен офис бързо отрече тази информация.

„Екзистенциална война“: САЩ и Иран размениха удари по военни обекти, Вашингтон възобнови морската блокада

Кувейт и Бахрейн съобщиха тази нощ, че са станали тази нощ мишени на ирански атаки с дронове. Напрежението в региона отново се засили след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран.

ОАЕ е сред държавите в района на Персийския залив, обстрелвани от иранските въоръжени сили след началото на войната с американски и израелски удари по Ислямската република на 28 февруари.

Редактор: Никола Тунев