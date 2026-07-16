Напрежението между Съединените щати и Иран рязко ескалира през последното денонощие, след като Вашингтон възобнови морската блокада на иранските пристанища и нанесе нова серия въздушни удари по военни цели в района на Ормузкия проток. В отговор Техеран атакува американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания, а иранските власти определиха конфликта като „екзистенциална война“ срещу САЩ.

Според Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM) операцията е била насочена срещу крайбрежни укрепления, складове за оръжия и пускови установки за крилати ракети, които според Вашингтон се използват за заплахи срещу международното корабоплаване в Ормузкия проток.

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Американските военни съобщиха още, че са спрели и обездвижили петролен танкер, който се е опитал да пробие наложената блокада. Корабът е бил изведен от строя след предупредителна операция с ракети „Хелфайър“.

Междувременно иранските държавни медии съобщиха за експлозии в редица райони на страната, включително край Бандар Абас, Чабахар, Раск, остров Кешм и Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Властите в Техеран активираха системите за противовъздушна отбрана, след като в столицата и в няколко северни и западни провинции бяха регистрирани въздушни заплахи.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни съоръжения в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По данни на кувейтските власти са били прехванати четири ракети и 21 дрона, изстреляни от Иран. Нанесени са материални щети, но няма данни за пострадали.

В Йордания армията съобщи, че е свалила три ракети, а в Ирак коалиционните сили, водени от САЩ, са унищожили осем дрона с експлозиви над Ербил в Иракски Кюрдистан, в близост до американското консулство.

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви, че сигурността в Ормузкия проток ще се определя по „ирански правила“ и предупреди, че Техеран няма да спазва постигнатите договорености, ако не вижда полза от тях.

„Водим решаваща, екзистенциална война със Съединените щати“, заяви Галибаф.

На свой ред президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските удари могат да бъдат разширени, ако Иран не се върне на масата за преговори.

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„Иран ще бъде победен много скоро. Те отчаяно искат сделка. Ще видим дали ще постигнем споразумение или просто ще приключим с тях“, заяви Тръмп по време на форум на оръжейната индустрия в Пенсилвания.

Американският лидер дори предупреди, че следващите удари могат да бъдат насочени срещу електроцентрали, мостове и друга критична инфраструктура.

Конфликтът се разгаря само седмици след подписването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който трябваше да намали напрежението в Близкия изток. Вместо това двете държави отново се оказват във фаза на пряка военна конфронтация, а опасенията от по-широка регионална война продължават да нарастват.

Редактор: Цветина Петкова