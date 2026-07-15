Съединените щати започнаха нова вълна от удари срещу Иран в опит да ограничат способността на Техеран да заплашва Ормузкия проток. Това съобщиха американските въоръжени сили, предаде АФП.

Ударите, които започнаха в 22 ч. българско време, „са насочени срещу иранските военни сили, използвани за заплашване на кораби, преминаващи свободно през Ормузкия проток“, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в X.

Припомняме, че по-рано днес Иран заплаши да прекъсне още регионални пътища за износ на енергийни ресурси , след като САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища.

Редактор: Дарина Методиева