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Щатите правят опит да ограничат способността на Техеран да заплашва Ормузкия проток
Съединените щати започнаха нова вълна от удари срещу Иран в опит да ограничат способността на Техеран да заплашва Ормузкия проток. Това съобщиха американските въоръжени сили, предаде АФП.
Ударите, които започнаха в 22 ч. българско време, „са насочени срещу иранските военни сили, използвани за заплашване на кораби, преминаващи свободно през Ормузкия проток“, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в X.
Припомняме, че по-рано днес Иран заплаши да прекъсне още регионални пътища за износ на енергийни ресурси, след като САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
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