Напрежението в Близкия изток рязко ескалира, след като Съединените щати започнаха нова серия военни удари срещу Иран само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за „приключено“.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ потвърди операцията и заяви, че нейната цел е да отслаби способността на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Представители на американската армия заявиха, че приблизително 90 ирански военни цели са били поразени.

САЩ атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток

„САЩ държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизненоважен морски коридор“, заявиха от СЕНТКОМ в социалната мрежа X.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Взривове в няколко ирански провинции

Почти едновременно с американското съобщение ирански медии съобщиха за серия от експлозии в различни части на страната. Според иранските информационни агенции взривове са били чути в районите на Бандар Абас, Сирик, Конарак, Чабахар, Джаск и провинция Бушехр.

В Бандар Абас противовъздушната отбрана е била активирана срещу „вражески цели“, а според държавната телевизия осем експлозии са разтърсили района. В Сирик два снаряда са поразили пристанищната зона.

Особено сериозни са били пораженията в пристанищния град Чабахар. По данни на ирански медии е била атакувана диспечерска кула за управление на морския трафик, както и пристанищна инфраструктура. На един от кейовете е избухнал пожар. Съобщава се също, че осколки от американски боеприпаси са засегнали болницата „Имам Али“, но към момента няма данни за жертви или ранени сред пациентите и медицинския персонал.

Ескалация в Близкия изток: Удар по посолството на САЩ в Рияд, Ормузкият проток е затворен

След ударите части от Чабахар останаха без електричество, въпреки че впоследствие електрозахранването по част от прекъснатите линии е било възстановено. Взривове са регистрирани и на остров Абу Муса в Персийския залив - територия под ирански контрол, чиято принадлежност се оспорва от Обединените арабски емирства.

Ормузкият проток остава ключът към конфликта

Новата ескалация е пряко свързана с напрежението около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава приблизително една пета от глобалните доставки на петрол.

Според анализатори контролът върху този стратегически коридор дава на Техеран значителен инструмент за натиск в отношенията със Запада. Конфликтът се изостри допълнително, след като по-рано тази седмица три товарни кораба бяха атакувани в района на пролива. Макар Иран да не пое официално отговорност за нападенията, западни експерти ги разглеждат като демонстрация на способността на Техеран да влияе върху световната търговия и енергийните пазари.

В отговор на тези инциденти САЩ предприеха удари по ирански цели, а Иран отвърна с атаки срещу американски военни бази в Бахрейн и Кувейт.

Нова иранска офанзива

Малко по-късно Иран предприе нова ответна операция срещу американското военно присъствие в Близкия изток, след като САЩ нанесоха поредна серия удари по цели на територията на Ислямската република. Според изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирано от държавната телевизия ИРИБ, са били атакувани американски военни съоръжения в Кувейт и Бахрейн.

От КГИР заявиха, че операцията е била насочена срещу обекти с военно и логистично значение, разположени в базите Арифджан и Али ал Салем в Кувейт, както и в Джуфаир и Шейх Иса в Бахрейн. По данни на иранските военни при атаките са използвани ракети и безпилотни летателни апарати.

Министерството на отбраната на Кувейт информира, че противовъздушната отбрана на страната отблъсква комбинирана атака с ракети и дронове. Няма данни за жертви или сериозни разрушения в Бахрейн, Катар и Кувейт. И трите държави са домакини на важни американски военни бази и се разглеждат като потенциални цели при евентуална по-широка иранска ответна операция.

Последната размяна на удари поставя под сериозен въпрос бъдещето на временното споразумение за прекратяване на огъня и перспективите за трайно мирно уреждане на конфликта.

Войната започна на 28 февруари с американско-израелски удари по ирански цели. На 17 юни беше подписан меморандум за разбирателство, който трябваше да постави основите на окончателно мирно споразумение. По време на срещата на НАТО в Анкара президентът Доналд Тръмп изрази съмнения относно възможността за дългосрочно споразумение с Техеран.

„Ако сключим сделка с Иран, не съм сигурен, че ще се придържаме към нея. Разбрах, че те са доста непочтени хора“, заяви американският президент.

Въпреки това Тръмп подчерта, че не очаква връщане към пълномащабна война, макар да призна, че бъдещето на мирните преговори остава неясно.

Редактор: Цветина Петкова