САЩ атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според Американското централно командване множество техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина.

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица.

Според източници от американската администрация, цитирани от Си Ен Ен, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близкия изток, поне засега.

Защо се случва всичко това?

Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкият проток. Според иранците споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик.

Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца.

Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите. Но още в четвъртък, след удара на Иран с дрон по търговския кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт.

Как точно ще се отразят ударите на Съединените щати върху цената на петрола, ще разберем още през следващата седмица, както и дали този крехък мир ще се запази, или ще продължи размяната на удари между двете страни.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Ина Григорова