Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и четири ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвяно изстрелването на пети дрон.

САЩ удариха цели в Иран след атаки срещу кораби



Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство - е невярно.

Иран обвини САЩ че са нарушили примирието

"В Иран са твърдо решени и много искат да сключат сделка. Досега не са успели да го постигнат и ние не сме доволни от това. Или ще постигнем това, или просто ще трябва да довършим започнатото. Проливът ще бъде отворен за всички. Това са международни води. Никой няма да го контролира, ние просто ще го наблюдаваме. Това е част от преговорите, които водим – те биха искали да го контролират", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Редактор: Станимира Шикова