Шотландският парламент даде зелена светлина на инициатива за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург.

След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждане на ново допитване. По думите му решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон.

Шотландският премиер Никола Стърджън подава оставка

Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от ЕС е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство.

Британското правителство обаче остава твърдо против нов референдум. От „Даунинг стрийт“ подчертаха, че вотът от 2014 г., при който мнозинството шотландци избраха да останат част от Великобритания, е трябвало да реши въпроса за дълъг период напред. Според кабинета на Киър Стармър в момента липсва необходимият обществен и политически консенсус за ново допитване.

Правната пречка също остава в сила. Още през 2022 г. Върховният съд на Обединеното кралство постанови, че шотландските власти не могат самостоятелно да организират референдум без одобрението на Лондон.

Въпреки това Шотландската национална партия продължава да настоява за независимост. На последните избори формацията отново стана най-голямата политическа сила в парламента в Единбург, макар и без абсолютно мнозинство.

Редактор: Цветина Петкова