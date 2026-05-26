Примата на българската музика Лили Иванова представи актрисата, която ще влезе в нейния образ в предстоящия нов биографичен филм „Лили – любовта е живот“. Това е актрисата Виолина Доцева.

Ето какво написа Лили Иванова:

"Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието ѝ да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много, много успехи на Виолина и екипа на филма "Лили - Любовта е живот"!

Новината дойде на събитие, състояло се броени минути след втория концерт в зала „Олимпия“ на най-голямото име в българската поп музика. Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи продуцентът Иван Христов.

Режисьор на лентата е Яна Титова, сценарист е Емил Бонев, а оператор – Мартин Балкански.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен роли в театъра, има записана авторска песен „Спаси ме“ – на R.A.N.D.O.M и Виолина.

