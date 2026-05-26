Над 3000 ученици са подали заявления за участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по избор, които се провеждат в периода до 29 май. Това съобщават образователните власти.

По данни от организаторите 1018 зрелостници са избрали математика, а 707 – английски език. При изпитите от профилираната подготовка също се отчита засилен интерес към тези дисциплини, с по около 300 заявки за участие.

Изпитите се провеждат по предварително утвърден график - сутрешна сесия от 8:30 часа и следобедна от 14:00 часа. В първия ден учениците се явяват на тестове по физика и астрономия, география и икономика и английски език, а следобед - на изпити по биология, информатика и различни чужди езици, включително италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски.

Майската сесия на зрелостните изпити ще продължи до 29 май, когато ще се проведат последните допълнителни матури - сутринта по математика, физика и история, а следобед по история и цивилизации и информационни технологии.

