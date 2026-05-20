Снимка, илюстративна: iStock
-
Ученик разработи платформа за подготовка за матурите по история на изкуството
-
Над 53 000 зрелостници се явяват на матурата по БЕЛ
-
Нова дигитална платформа помага на учителите при създаването и оценяването на тестове
-
Над 2200 студенти премериха сили на Универсиада 2026, интересът към спорта расте
-
Звездно жури от Hell's Kitchen ще оценява най-вкусните и нетрадиционни баници в Крушовица
-
МОН представи информация за подготовката за предстоящите матури
Изпитният вариант беше генериран от близо 6 милиона комбинации
Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата по Български език и литература. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес”.
Изпитният вариант на матурата беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации точно в 6:00 ч.
Матурата продължава 4 часа, в рамките на които зрелостниците трябва да се справят с общо 41 въпроса. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8. След старта на третия модул, в който е 41-вият въпрос, учениците трябва да прекарат поне още 60 минути в изпитните стаи.
Над 53 000 зрелостници се явиха на матурата в сряда. Тя се проведе в 783 училища в страната. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование. Новото тази година е, че идентификационната бланка, в която учениците попълват своите лични данни, вече не се откъсва и поставя в отделен плик, а остава част от изпитната работа. Чрез софтуер обаче данните в нея се заличават преди изпращането им до проверяващите, така че анонимността да бъде гарантирана.
В деня на изпита дванадесетокласници споделиха, че за подготовката си са заложили на частни уроци, както и да помощ от изкуствения интелект. По време на самата матура техническите устройства – телефони, смартчасовници и др., стоят в специални пликове с имената на учениците.
Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.
В петък, 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професи.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни