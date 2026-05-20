Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата по Български език и литература. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес”.

Изпитният вариант на матурата беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации точно в 6:00 ч.

Матурата продължава 4 часа, в рамките на които зрелостниците трябва да се справят с общо 41 въпроса. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8. След старта на третия модул, в който е 41-вият въпрос, учениците трябва да прекарат поне още 60 минути в изпитните стаи.

Над 53 000 зрелостници се явиха на матурата в сряда . Тя се проведе в 783 училища в страната. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование. Новото тази година е, че идентификационната бланка, в която учениците попълват своите лични данни, вече не се откъсва и поставя в отделен плик, а остава част от изпитната работа. Чрез софтуер обаче данните в нея се заличават преди изпращането им до проверяващите, така че анонимността да бъде гарантирана.

В деня на изпита дванадесетокласници споделиха, че за подготовката си са заложили на частни уроци, както и да помощ от изкуствения интелект. По време на самата матура техническите устройства – телефони, смартчасовници и др., стоят в специални пликове с имената на учениците.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък, 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професи.

