„С административни мерки няма как да определяме размера на цените, нито да налагаме таван на цените, нито пък да определяме някакъв минимум, тъй като ние се намираме в свободен конкурентен пазар”, това коментира заместник-председателят на Народното събрание от „Прогресивна България” Иван Ангелов в предаването "Здравей, България" по NOVA. Според него на тази основа пазарът трябва да се саморегулира, но същевременно институциите са длъжни да вземат отношение за ограничаването на спекулативните действия от страна на търговците.

Ангелов обясни, че е недопустимо една и съща хранителна стока да се предлага в два различни магазина в София с разлика в цената от 90%. Той уточни, че ролята на държавата и регулаторите е да гарантират справедливостта и да налагат санкции при установени нерегламентирани практики. „Няма как една стока да се предлага, например, за 1 лев в един магазин, а в другия да се предлага за 2 или 3 лева, това е заблуда и своеобразна измама на потребителя”, посочи депутатът.

Димитър Манолов: Проблемите с цените са натрупвани с години

Той категорично отхвърли опасенията на бизнеса, че новите мерки ще забранят промоционалните цени и акциите в магазините. По сумите му за улеснение на хората ще бъде създаден регистър, в който те ще могат да сравняват цените в различните търговски обекти предварително.

Относно състоянието на държавните финанси, Иван Ангелов призна, че наследената рамка от служебния кабинет е тежка. По данни на Министерството на финансите към края на март бюджетният дефицит е достигнал 1,750 милиарда лева, което представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт, а за месец април дефицитът е 225 милиона лева. Въпреки това от „Прогресивна България” са категорични, че ще изпълнят предизборните си обещания за запазване на данъците и гарантиране на доходите на най-уязвимите групи. „Искам тук ясно да кажа, че пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% от първи юли, така както е в Кодекса за социално осигуряване”, потвърди заместник-председателят на парламента, като допълни, че няма да има урязване на социални плащания или намаление на заплатите.

По думите му, за да се овладее финансовата криза и държавата да влезе в рамките на 3% бюджетен дефицит, се предвижда оптимизация. Тя ще започне със съкращаване на 10% от така наречените незаети щатове в бюджетния сектор.

По темата за промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Ангелов отхвърли обвиненията от страна на опозицията, че се правят опити тя да бъде заглушена или лишена от време за запознаване със законопроектите. „В правилата няма нищо, което да е непознато или нищо ново, това са ясни текстове, които предлагаме, взети са от предишни народни събрания”, обясни той. Той увери, че депутатите ще продължат да имат достъп до обществена информация от държавните структури по установения ясен ред.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка