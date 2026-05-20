На протест в Пловдив лекарите и целият екип в единствения останал общински родилен дом излязоха на протест. Причината – намерението на местната власт да закрие здравното заведение и да го превърне в общински хоспис.

В родилния дом на "Весела" работят над 20 души. Голяма част от персонала тази сутрин е пред здравното заведение, обезпокоен от случващото се.

Стоянка Минчева е старша акушерка. Тя сподели в ефира на "Здравей, България", че главният лекар говори, че дейността ще бъде преустановена и пребазирана като гинекологично отделение в другата база. "Да, притесняваме се, че ще останем без работа, тъй като в гинекологично отделение няма толкова работа. Основната ни дейност е акушерството, което означава, че след месец-два, когато генерираме много малко приходи, отново ще останем без работа", сподели тя.

Д-р Мария Калинова каза, че работят за много малко пари. "Ние сме едно заведение, което обслужва предимно етнически малцинства. Тези хора идват пеша покрай реката и стигат дотук. Това са крайно бедни хора, предимно такива, които не знаят български език", допълни тя. И допълни, че годишно имат над 300 раждания. Налага се да връщат родилки, тъй като има заповед да не бъдат приемани.

Д-р Мария Василева потвърди, че пациенти са връщани - "ние ги приемаме, те ги изтриват от програмата". "Ръководството на болницата проведе абсолютно целенасочено унищожаване на общинското здравеопазване.Това е единственият общински родилен дом. Хората тук не са заради заплатите, защото са ниски. Те го чувстват като собствен дом и кауза", обясни още лекарят.

Друг протестиращ заяви, че е получила предложение да отиде в другата база, какво са получили и много от нейните колеги. Но всички настояват настоящият родилен дом да продължи работата си.

От общината, която е принципал на здравното заведение, излязоха с позиция:

"Заради занижения финансов поток и липсата на пациенти, които постъпват там за раждания и други медицински интервенции, дейността е изключително ограничена. На месец родилките са не повече от 15. Предвижда се пребазиране на гинекологичното отделение в сградата на МБАЛ „Св. Мина“, която се намира на улица „Иван Вазов“. Пребазирането ще стане на петия етаж в сградата, а сградата на улица „Весела“ ще бъде затворена. Предприели сме стъпки за изграждането на общински хоспис там.

Нито един от работещите няма да остане без работа. На всеки е предложено място в сградата на „Св. Мина“ на улица „Иван Вазов“. Част от персонала има предложение да остане в детското отделение, а друга част са помолени да излязат в платен годишен отпуск, тъй като имат натрупани отпуски от минали години. Всичко ще стане абсолютно плавно. Няма да има затваряне".

