Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в ДР Конго и Уганда. Досега 80 смъртни случая са приписвани на заболяването.

От СЗО обаче уточняват, че засега огнището на ебола не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация. Решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.

СЗО обяви извънредна ситуация заради ебола в ДР Конго

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.

