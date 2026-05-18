В последните години все повече български онлайн магазини проявяват интерес към реализацията на стоките си извън границите на страната. За успешни продажби в различни страни от Европа и зад Океана, от значение е както качеството на предлаганите продукти, така и надеждната и професионална логистика. Бързата и сигурна доставка е основна цел на всеки eCommerce бизнес. Тя гарантира доволни клиенти, повторни продажби и печалба на финала, а не на последно място, утвърждава имиджа на фирмата.

В тази връзка, от определящо значение за успешната реализация на ключови международни пазари е договорката с надежден логистичен партньор като Direx. Това е модерна платформа, създадена специално за нуждите на онлайн бизнеса, който търгува зад граница.

Direx предлага сигурна и професионална международна доставка до над 200 страни по света - както топ дестинации като САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Румъния, Гърция и др., така и по-малки и отдалечени държави. По този начин откликва на нуждите на бизнеса и гарантира максимално покритие на целевите пазари.

Direx комбинира технологии, автоматизация и изпитана мрежа от доказани международни куриери, за да направи задграничните доставки по-лесни, по-бързи и по-предвидими, с лесна за използване възможност за проследяване на пратка.

Международна доставка без излишна сложност

Благодарение на централизираната платформа, Direx решава ключови затруднения на компаниите в сферата eCommerce като сключването на отделни договори с различни куриери, индивидуалното проследяване на пратка и ръчното генериране на товарителници.

Системата е разработена така, че бизнесите да могат лесно да създават заявки за международна доставка, да генерират етикети, да извършват проследяване на пратка. Това е особено важно за магазини с голям обем поръчки, които искат да мащабират процесите си без допълнително натоварване върху екипа.

Както посочихме в началото, Direx обслужва дестинации в над 200 държави по света и работи с доказани логистични партньори като DHL, UPS, FedEx, Deutsche Post, GLS и други глобални и национални доставчици, утвърдени в своята сфера. Това позволява на българските онлайн търговци да достигнат до клиенти в почти всяка точка на света чрез надежден куриер и оптимизирани маршрути за всяка международна доставка.

Пълно проследяване на пратка в реално време

Едно от най-важните неща както за изпращача, така и за крайния потребител, е възможността за лесно проследяване на пратка. Когато клиентът има информация на какъв етап от реализация е неговата международна доставка, доверието към магазина и професионализма на услугата е значително по-високо.

Direx предлага лесна за използване възможност “международни пратки проследяване в реално време” чрез интегрирани tracking системи. Онлайн търговците автоматично изпращат tracking номера към своите клиенти, а благодарение на работещата опция за проследяване на пратка, те получават яснота за движението ѝ.

Това намалява броя на клиентските запитвания относно хода на конкретната международна доставка, която ги интересува, подобрява потребителското изживяване и създава повече положителни ревюта за магазина. В международната търговия подобен тип прозрачност, каквато може да гарантира опцията “международни пратки проследяване” с Direx е ключов фактор за изграждане на дългосрочно доверие и лоялност.

Различни услуги за международна доставка според нуждите на бизнеса

Едно от големите предимства на Direx е разнообразието от логистични решения, които предлага. Различните онлайн магазини имат специфични нужди – някои изпращат малки и леки продукти, други работят с по-обемни стоки, а трети търсят максимално бърза международна доставка. Direx е утвърден логистичен партньор на бизнеса, който може да предложи най-подходящите услуги съобразно изискванията на изпращачи и получатели, и характеристиките на пратката. От значение са също планираните бюджети и целевите пазари. Сред основните услуги на компанията са:

DX TRACKED

Икономична услуга за международна доставка за пратки до 2 кг, с пълно проследяване на пратка, стабилни срокове и висока надеждност. Тя гарантира оптимален баланс между цена, скорост и надеждност за международни малки пратки. DX Tracked е една от най-предпочитаните услуги от онлайн търговци, които продават в Amazon, eBay, Etsy и eCommerce магазини.

DX PACK +

Това е бюджетна международна пощенска услуга за малки пратки до 2 кг, изпращани до всяка точка на света чрез въздушен транспорт. Доставката преминава изцяло през Deutsche Post, което гарантира стабилност и предвидимо транзитно време, с възможност за проследяване. Услугата DX PACK PLUS е подходяща за онлайн търговци, които изпращат леки, ниско-рискови продукти с оптимална цена и стабилно покритие.

DX UNTRACKED

Това е най-достъпният вариант за международна доставка. Икономичната пощенска услуга за пратки до 2 кг, без проследяване е предназначена за търговци, които работят с евтини, масови артикули и търсят най-ниската възможна цена за доставки зад граница.

DX UNTRACKED +

DX UNTRACKED PLUS е икономична услуга за международна доставка на малки пратки до 2 кг, обслужвани чрез мрежата на Deutsche Post, с частично проследяване, стабилни срокове и ниски разходи. Подходяща е за търговци, които искат евтина, бърза и надеждна базова доставка.

DX GLOBAL

DX Global отваря стабилен достъп до ключови пазари като САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Израел, с оптимизирани маршрути и скорост. Това е икономична международна услуга за пратки до 5 кг, с кратки транзитни времена, проследяемост, конкурентни цени и интеграции за eCommerce. Осигурява доставка до финален пощенски оператор в страната на получателя.

DX PARCEL

Международна куриерска услуга за по-тежки еднопакетни пратки до 20 кг, с пълно проследяване, надеждни партньори и бързи срокове на доставка до ключови пазари в над 200 страни по света. Подходяща е за онлайн търговци, обработващи по-обемни и по-тежки пратки.

DX EXPRESS

Експресна международна услуга за пратки до 15 кг, с възможност за избор между DHL, FedEx и UPS — трите най-големи и най-надеждни експресни куриери в света. Подходяща е за клиенти, които искат максимална скорост, сигурност и предвидимост. Сроковете за доставка са между 1 и 3 работни дни в рамките на ЕС и между 2 и 4 работни дни за останалите страни. При реализацията им се използва въздушен транспорт. Осигурена е и възможност за застраховка, която носи допълнителна сигурност, която надгражда опцията “международни пратки проследяване”.

DX RETURN

Това е услуга, която осигурява бързото и безпроблемно връщане на пратки от страни в ЕС към България. Подходяща е за търговци, които искат да са сигурни, че няма да срещнат излишни затруднения с обратната логистика. Клиентите също се чувстват по-спокойни и готови да завършат всяка своя поръчка без колебания, когато знаят, че имат възможност да върнат стоката, ако не отговори на очакванията им.

Интеграции с водещи eCommerce платформи

Автоматизацията е сред най-големите предимства за съвременния онлайн бизнес. Direx предлага директни интеграции с популярни eCommerce платформи, които улесняват управлението на всяка международна доставка.

Компанията поддържа интеграции с WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, PrestaShop, Amazon, eBay, Etsy.

Това дава възможност поръчките де се импортират автоматично, а товарителниците да се генерират директно през системата. По този начин се спестява време, намалява

се рискът от грешки и се ускорява процесът по обработка на всяка международна доставка.

Особено ценна е интеграцията с eBay, където Direx се разпознава като официален куриер. Това може да подобри видимостта на продавачите и да увеличи доверието на клиентите.

По отношение на Etsy е възможен пълен автоматичен импорт на поръчки, без нужда от ръчно въвеждане.

Освен това, Direx вече присъства и в официалното drop-down меню на Temu като доставчик.

За по-големи компании и custom решения Direx предлага и API интеграция с OAuth 2.0, webhooks, Tracking API, Shipment API и Order API. Това дава възможност за пълна автоматизация и свързване със собствени ERP или CRM системи.

По-добра ефективност и по-ниски разходи

Работата с различни куриерски компании често означава по-сложна администрация и по-високи разходи. Direx оптимизира решително този процес чрез централизирано управление и достъп до международни логистични мрежи. Вместо търговецът да договаря отделни условия с всеки куриер, платформата предоставя изпробвано решение за международна доставка към множество пазари.

Това позволява:

- по-ниски логистични разходи;

- по-бърза обработка на поръчките;

- минимизиране на ръчните операции;

- по-малко грешки при обработка;

- по-добро международни пратки проследяване;

- лесно мащабиране на бизнеса.

Когато един онлайн магазин започне да продава успешно в повече държави, професионалната логистика се превръща в ключов фактор за растеж. Надеждният куриер и добрата международна доставка, свързана с проследяване на пратка в реално време, често определят дали клиентът ще поръча отново.

Продажби в Европа, САЩ и глобални пазари

Все повече български брандове продават успешно в топ дестинации за международна търговия като Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и САЩ. За реализация на тези пазари, освен високо качество на продуктите е нужна и отлична международна доставка - бърза, точна, коректна, сигурна и проследима.

Direx помага на търговците да покрият тези очаквания чрез оптимизирани логистични маршрути и надеждни партньорски мрежи от куриери. Това е особено важно за продажби през международни маркетплейси като Amazon, Etsy и eBay, където качеството на доставката влияе директно върху рейтинга на продавача.

Благодарение на автоматизацията и интеграциите, българските бизнеси са в състояние да управляват своите международни доставки също толкова лесно, колкото и вътрешните доставки в България.

Успешните международни продажби изискват надеждна логистика

Глобалният eCommerce пазар дава огромни възможности на българските онлайн магазини, но трябва да се отговори пълноценно на високите изисквания и очаквания на клиентите. Direx предоставя цялостно решение за международни доставки, което комбинира технологии, автоматизация, утвърдени международни куриери и лесно проследяване на пратка.

С интеграции към водещи платформи, разнообразни услуги за различни типове пратки и достъп до над 200 държави, компанията помага на българските бизнеси да продават по света по-лесно, по-бързо и по-ефективно. Независимо дали става дума за малък онлайн магазин или бързо растящ международен бранд, правилният куриер и добрата международна доставка може да се окажат решаващ фактор за дългосрочния успех.

Редактор: Никола Тунев