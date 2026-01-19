Климатичните промени са част от ежедневието и изискват целенасочени действия. В рамките на Приоритет „Риск и изменение на климата“ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., България укрепва капацитета си за справяне с природните бедствия и изгражда условия за устойчиво развитие.

Фокусът е върху превенцията и защитата на хората, инфраструктурата и околната среда. Страната развива системи за ранно предупреждение при наводнения и пожари, укрепва критични инфраструктурни участъци и осигурява специализирана техника и обучения. Чрез информационни кампании се повишава обществената осведоменост и се насърчава култура на лична отговорност.

Министерството на иновациите осигурява близо 310 млн. евро за модернизация на българския бизнес

В рамките на проекта за актуализация на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2028–2033 г., четирите басейнови дирекции – „Западнобеломорски район“, „Източнобеломорски район“, „Черноморски район“ и „Дунавски район“ – обновяват оценките на риска, картите на заплахата и мерките за превенция. Това включва мерки за защита на живота и здравето на хората, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Общата стойност на инвестициите и безвъзмездната финансова помощ е близо 6,6 млн. лв., като срокът за изпълнение е между 29 и 36 месеца.

Чрез интегриран подход и стратегическо планиране, програмата не само подобрява готовността за реакция при бедствия, но и изгражда устойчива и защитена среда за гражданите, в която климатичните рискове се управляват с навременност и грижа за качеството на живот.

Повече информация за проектите и мерките по Приоритет „Риск и изменение на климата“ може да се открие на www.eufunds.bg .

Редактор: Ралица Атанасова