Снимка: БТА
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Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите
Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците в сряда не бяха от същия мащаб като насилието във вторник.
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Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази, след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните медии за бурни протести. 30-годишен гражданин на Судан беше обвинен в сряда в съда в опит за убийство.
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