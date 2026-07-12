Само на 10 години Атика Мир вече се състезава срещу най-добрите млади картинг пилоти в света и не крие голямата си мечта - да стане първата индийка, която ще кара във "Формула 1".

Родена в Кашмир и състезаваща се под знамето на Обединените арабски емирства, Атика започва да кара картинг едва на пет години. Тя е дъщеря на първия национален шампион по картинг на Индия Асиф Мир, който първоначално се съмнява дали дъщеря му ще успее в един от най-мъжките спортове. Днес той е най-големият ѝ поддръжник, макар и изключително взискателен треньор. „Не бива да имаш малки цели. Имаш един живот. Имай големи цели“, казва той, а самата Атика е категорична: „Искам да бъда първата жена пилот във Формула 1“.

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Младата състезателка вече участва в престижната Champions of the Future Academy във Валенсия, където се съревновава с най-добрите пилоти на възраст между 8 и 12 години. Освен с конкуренцията, тя се сблъсква и с предразсъдъците към момичетата в моторните спортове.

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