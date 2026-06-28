От плуването до колоезденето и маратоните – Виктория Данова е от онези спортисти, които никога не спират да търсят нови предизвикателства. В момента тя се подготвя за предстоящия аматьорски етап на „Тур дьо Франс” край Пещера. Тя разказа как преминава от плувните спортове към колоезденето и бягането на дълги разстояния в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.

„Предстои едно страхотно състезание. Аз съм част от него от 2023 година. Тогава успях, имах късмета да спечеля. Състезанието е много добре организирано. То е едно от малкото в България, в които хората имат възможност да карат по изцяло затворени пътища, което наистина е рядкост. Емоцията, атмосферата, всичко е прекрасно”, каза тя.

„Витоша 100”: Йоана Вълканова с рекорд в колоезденето при жените, Виктор Енев спечели при мъжете

Тя сподели, че благодарение на приятели се увлича по колоезденето. „Аз излизам от водата, тренирала съм синхронно плуване и гмуркане. След като вече спрях с тези спортове, попаднах в групичка от хора, които бягат и карат колело. Може би „Витоша 100” беше състезанието, което ме привлече и ме накара да започна да карам повече”, каза тя.

Целия разговор гледайте във видеото.