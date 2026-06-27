Тази сутрин стартираха първите състезатели на „Витоша 100". Над 3000 души от 20 държави участват в надпреварата.

В колоезденето при жените беше поставен рекорд. Йоана Вълканова завърши с време 4 часа 48 минути и 27 секунди. Вълканова стана първата дама, преминала стоте километра за под 5 часа.

„Трасето беше супер. Много се радвам, че не беше кално колкото очаквахме. Бързо беше. Радвам се, че не валя”, каза пред NOVA победителката.

„За мен най-труден е последният участък до Чуйпетлово, там скоростта е много висока, трябва да държиш зад някой по-силен”, сподели още тя.

При мъжете първият финалист е Виктор Енев от колоездачен клуб „КООП“, който премина цялото разстояние за 3 часа, 52 минути и 27 секунди. Той обаче не успя да подобри рекорда от миналата година от Емил Стойнев, който беше 3 часа, 46 минути и 56 секунди.

В полунощ се очаква и най-масовият старт. Този при бегачите. Те ще преминат цялото разстояние от 100 км, бягайки през нощта.

През миналата година беше поставен рекорд от Христо Цветков, който измина цялото разстояние за 6 часа, 56 минути и 40 секунди.

NOVA SPORT е официалният медиен партньор на това събитие.

Снимка: Николай Василковски

Снимка: Николай Василковски