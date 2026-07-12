Хиляди деца у нас, които могат да получат шанс за семейство, остават извън регистъра за осиновяване. От всички деца, които растат в приемни семейства или институции, под 20% намират място в него.

Братята Исус и Минко вече са си избрали нови имена. Запознайте се със Стивън и Майкъл. А Или Евън и Алисън от Синсинати, Охайо над 20 години чакат да чуят някой да ги нарече така - мама и татко.

"Още щом видях Евън, разбрах, че той ще бъде съпругът ми - от пръв поглед. И когато видях тези момчета, знаех, че те ще бъдат нашите синове", казва Алисън.

"Който и да се запознае с тях, ще може да ги обикне. А ние да ги обичаме е някак лесно. Но в същото време любовта е избор. С Алис си казахме - избираме да обичаме тези момчета", споделя Евън.

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През 2017 година децата губят майка си. Бащата на по-големия брат Исус също вече не е сред тях. Никой от роднините не пожелава да се грижи за децата. Имат 7 сестри и още един брат.

"Хора, които се отказват от теб, въпреки че имат възможност, за мен това не са роднини. Баща ми ми беше казал - пази семейството си, полагай грижи за по-малкия си брат и бъди до тях до края", казва Исус.

Следват години в Център за настаняване от семеен тип - първо в Павелско, после в Смолян. Братята не се разделят. През 2025 г. молба за осиновяване на двете момчета подава семейство от щатите. След няколко онлайн контакта, през февруари 2026 г. двойката идва за среща в Смолян. Исус вече е почти пълнолетен.

"И благодаря на Господа, че отново ми върна това, което ми отне", казва момчето.

"Според американските изисквания за издаване на виза, в момента, в който навършиш 16 години повече не можеш да бъдеш осиновен. В техния случай това не важи, тъй като са братя и единият от тях е по-малък. На отговорите какви родители искате да имате те казваха няма значение, просто да са добри - не всички деца отговарят по този начин", разказва Гергана Старирадева, която е част от Акредитирана организация за международно осиновяване.

И благодарение на по-малкия Минко, по-големият Исус също получава своя втори старт. "В живота винаги съм се борил той да е добре, ако се откажат да не дава Господ - той тръгва. На него му трябват майка, баща, обич, подкрепа и дом. Аз съм свикнал без тези неща", добавя по-големият брат.