Историята му е като за филм. Расте по приемни семейства и домове за деца, а днес е собственик на 7 хотела в Париж и на компания-еднорог или бизнес оценен на над един милиард долара.

В „Историите на Мария Йотова” разказваме за Джонатан Ангелов - едно българско момче със статут на рок-звезда в света на бизнеса.

„В България ми казват Джони от малък. На половина българско момче съм, на половина – френско. Цял живот съм си идвал в България – Бяла Слатина, Правец. Българите си мислеха, че сме богати, но във Франция нямахме никакви пари. По-бедни и от бедните бяхме. На 18-19 години започнах да правя по малко бизнес. Правя много неща, защото обичам това”, казва Джонатан Ангелов.

Майка му е родена в София. „Около 1970-а година е платила на един човек да я изкара нелегално. Била е манекенка в Италия, спечелила е малко пари. Платила е на един човек да се ожени за нея. Когато взима италианския паспорт, отива в Париж”, разказва Джонатан.

Той се ражда през 1986 г. „Никога не съм знаел кой е баща ми. Преди няколко години направих ДНК тест и сега знам, че е бил ливанец”, разказва Ангелов.

Когато е около 10-годишен, майка му става жертва на финансова измама и изпада в депресия.

„Социалните дойдоха и ми казаха, че майка ми вече не може да се оправя с мен. Така една година в едно приемно семейство, втората в дом, после в друго приемно семейство и така, докато станах на 18 г. Започнах и аз да ставам малко бандитче – биех се, лъжех. Но си казах, че не искам да съм така. Нямаше как да остана така”, разказва Джонатан Ангелов.

На 14 г. започва да купува и препродава в интернет, на 16 г. започва да разнася пици и вестници, става сервитьор. Амбициите му не спират дотук. Лека полека започва да се занимава с имоти. Отдава стаи под наем. „На 23 години имах 10-ина малки апартаментчета в Париж”, казва Ангелов. „На 29 години си купих първия хотел. Сега имам 7 в Париж”, казва Ангелов.

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