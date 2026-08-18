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Областният управител на Бургас и неговият заместник обясниха какви действия се извършват срещу нарушителите
След получен зрителски сигнал до NOVA за системно паркиране върху дюните в района на къмпинг „Тополите” на залива Вромос, Областната администрация в Бургас извърши спешна проверка на място. „В разгара на летния сезон в Областна администрация Бургас постъпиха сигнали за незаконно настанили се каравани и автомобили и разпоредих извършването на спешна проверка”, каза областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на „Здравей, България” по NOVA.
Проверката на място е извършена под ръководството на заместник-областния управител Алекси Анестиев заедно със служители на Районното управление на полицията в Созопол. „Имаше два неправилно паркирани автомобила. Полицията отправи предупреждения и водачите веднага изтеглиха колите от местата, забранени за паркиране”, обясни Анестиев. Той допълни, че проблемът съществува от години и институциите правят всичко възможно за разрешаването му.
Десетки каравани и палатки в защитена местност до Тюленово
В началото на летния сезон са поставени табели, указващи забраната за паркиране върху плажната ивица и пясъчните дюни, които са изключителна държавна собственост. Обозначенията обаче изчезнали. Според заместник-областния управител органите на реда са били снизходителни към установените на място нарушители и просто са ги предупредили да напуснат територията.
Амбицията на ръководството на областната администрация е следващата година да се въведе доста по-сериозен ред за къмпингуването по Южното Черноморие, заяви Дико Диков. За заснемане и картографиране на незаконно разположените обекти в района се използва и дрон. „Още от ранна есен ще вземем мерки, за да бъдат премахнати всички незаконно построени, дори и временни постройки”, категоричен бе областният управител.
Служителите на реда също са ангажирани с проблема, като полицейските инспектори правят почти ежедневни проверки и приканват нарушителите да напуснат нерегламентираните места. „Нашата цел не е да въведем рестриктивни мерки и да ограничим пребиваването по българското Черноморие. Амбициите ни са да въведем законов ред и да се съобразяваме с нормативната база”, подчерта Диков. Според него къмпингуването трябва да се случва на регламентираните места, за да може почивката на всички туристи да бъде наистина приятна.
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