Родена и израснала в Ориндж Каунти, Калифорния, д-р Анна Черганова не е предполагала, че пътят ѝ към медицината ще я отведе в България. След контузия на китката, която я принуждава да се откаже от възможността да учи в САЩ с тенис стипендия, тя решава да последва примера на сестра си и да кандидатства медицина у нас.

Началото се оказва трудно. Въпреки че вкъщи семейството ѝ говори на български, Анна не може да чете и пише на езика. Затова първо преминава през едногодишен подготвителен курс, преди да започне следването си в Медицинския университет в Пловдив. Освен с езика трябва да свикне и с напълно различния начин на живот и общуване.

„Новите известни“: Как едно момиче от Лом стана лекар в Германия

Именно в България обаче се случва и една от най-големите промени в живота ѝ. Още в първия ден на първи курс среща бъдещия си съпруг. Двамата първо стават близки приятели, а впоследствие и двойка. Женят се още докато следват, а Анна става майка на две деца преди да завърши медицина.

„Много хора ще ви кажат, че трябва да избирате между кариера и семейство, особено ако учите медицина. Аз съм тук, за да ви кажа, че това просто не е вярно“, споделя тя.

Днес семейството живее в Калифорния. Съпругът ѝ специализира и в определени периоди работи по шест дни седмично и по 12 часа на ден. Анна пък се подготвя за необходимите изпити, за да продължи медицинската си кариера в САЩ, като съчетава ученето с постоянните грижи за двете си деца. Връзката ѝ с България обаче остава силна. В социалните мрежи тя разказва за живота си между двете държави и споделя опита си с млади хора от САЩ, които обмислят да учат медицина у нас.

„Тук и сега“: Баща и дъщеря в медицината - една професия, два пътя

Посланието ѝ към последователите е да не се отказват от собствените си цели. „Следвайте вашия път и не се отказвайте. Това, което е правилно за някой друг, не означава, че е правилно и за вас“, казва д-р Анна Черганова в рубриката „Новите известни“.

Редактор: Цветина Петкова