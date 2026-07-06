Младата лекарка Теодора Огнянова от Лом е поредният герой в рубриката „Новите известни“. Днес тя е специализант по вътрешни болести в Германия и познато лице в социалните мрежи като doc.teodora, но пътят до успеха минава през много трудности, лишения и упорит труд.

Теодора завършва медицина в Медицинския университет в Плевен, а още по време на следването си разбира, че иска да продължи професионалния си път в чужбина. Решаващ момент се оказва тримесечен стаж по програма „Еразъм“ в Германия, който окончателно я убеждава да специализира там.

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„Отидох с два куфара и почти без език. Знаех само едно – че нищо няма да застане между мен и целта ми да специализирам в Германия“, разказва тя.

Началото обаче се оказва изключително трудно. За да се издържа, работи като болногледач в старчески домове, а вечер посещава курсове по немски език. Така сама финансира живота си, обучението и подготовката за медицинските изпити, без да натоварва семейството си. „Беше година на лишения, но знаех защо го правя. Хванала съм се на хорото и ще го играя докрай“, спомня си младата лекарка.

Допълнително изпитание идва с пандемията от COVID-19. Малко преди да подаде документите си за медицинска специализация, Германия спира изпитите заради локдауна. Месеци наред Теодора живее в несигурност и започва да се пита дали жертвите си струват.

През лятото на 2020 година обаче успява да издържи необходимия изпит още от първия път и официално започва специализация по вътрешни болести.

Днес признава, че трудът на лекарите в Германия е по-добре оценен, но проблемите не липсват. Според нея и там жените в медицината продължават да се сблъскват с предразсъдъци. „Жените лекари все още са подценявани. Особено ако нямат деца. Темата винаги се появява по някакъв начин, дори когато не би трябвало“, споделя тя.

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Един от най-силните уроци в кариерата ѝ идва след среща с възрастен пациент, на когото трябва да съобщи тежка диагноза. Натовареното ежедневие и непрекъснатите спешни задачи я карат да осъзнае колко лесно медицината може да превърне хората в поредния случай.

„Тогава си обещах никога да не забравям, че разговарям с хора, а не с диагнози. Преди всяка такава среща си напомням, че срещу мен стоят човешки съдби и емоции“, казва Теодора.

Въпреки предизвикателствата тя не губи вяра в професията си и отправя послание към младите хора да не се страхуват да следват мечтите си. „Излизайте от зоната си на комфорт, пътувайте и живейте живота така, както искате. Ако имате мечта – следвайте я“, съветва младата лекарка от Лом.

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