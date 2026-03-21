Д-р Зорница Шоманова е специалист по вътрешни болести и кардиология с дългогодишен клиничен, преподавателски и управленски опит. Преди близо 15 години тя избира да продължи професионалния си път в Германия – решение, което се оказва ключово за развитието ѝ като лекар.

Част от обучението ѝ преминава именно там, което прави страната позната среда още от студентските години. След като завършва медицинското си образование в Тракийския университет в Стара Загора, тя се насочва към специализация по кардиология. По това време обаче местата за специализация в България са силно ограничени, което я мотивира да потърси реализация в чужбина.

Процент от студентите по медицина – задължително на работа у нас

Днес д-р Шоманова работи в университетската болница в Мюнстер като специалист по кардиология и отговаря за медицинското образование в кардиологичните клиники.

Кардиологията – най-интензивната част от вътрешните болести

„В Германия често казват, че кардиологията е хирургията на вътрешните болести“, споделя тя. По думите ѝ това е област, в която се работи с тежко болни пациенти, включително и млади хора със сериозни сърдечни увреждания.

Кардиологията обхваща широк спектър от заболявания, което прави специалността динамична и предизвикателна. Сред тях особено място заемат кардиомиопатиите – група заболявания, при които сърдечният мускул не функционира нормално.

От липса на лечение към нови възможности

Д-р Шоманова подчертава, че само допреди години много заболявания са били без ефективно лечение.

Болката отляво: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

„В миналото често поставяхме диагнозата и казвахме на пациента, че няма какво да направим. Днес ситуацията е съвсем различна“, обяснява тя.

По думите ѝ съвременната медицина предлага нови терапевтични възможности, които значително подобряват качеството на живот на пациентите. Макар пълно излекуване не винаги да е възможно, симптомите могат да бъдат контролирани до минимум.

Модерни терапии и иновации

Сред съвременните подходи са имплантирането на дефибрилатори, които предпазват пациентите от животозастрашаващи ритъмни нарушения. Все по-голямо значение придобиват и генетичните терапии, които се разглеждат като бъдещето в лечението на кардиомиопатиите.

Ултрашокова терапия на сърцето: Иновативен метод за лечение на сърдечни заболявания

Особено внимание се обръща и на новите медикаменти. При определени форми на заболяването, свързани със задебеляване на сърдечния мускул, вече съществуват лекарства, които значително облекчават състоянието и в много случаи заменят нуждата от инвазивни процедури.

Разлики между България и Германия

Една от основните разлики между двете държави, според д-р Шоманова, е в организацията на здравната система. В Германия достъпът до медикаменти е значително по-облекчен, докато в България често се изискват административни процедури и одобрения от здравната каса.

Въпреки това тя е категорична, че българските лекари работят на много високо ниво. „Въпреки трудностите в системата, в България се прави добра медицина. Колегите се справят отлично и помагат на пациентите“, казва тя.

