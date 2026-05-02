На 29 април светът отдава признание на науката за имунната система. Тази година Световният ден на имунологията бе под мотото „Регулаторните Т-клетки – пазители на имунният баланс”. Какво трябва да знаем за тези клетки, какво може да наруши баланса и при какви оплаквания трябва да потърсим имунолог. Гост в студиото на „Пулс” по NOVA NEWS беше доц. Екатерина Тодорова, клиничен имунолог в Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в гр. София и преподавател в Медицински университет-София.

"Имунната ни система е изключително динамична. Това, което я поддържа е нашето настроение, правилното хранене и физическата активност. Когато летим често на дълги полети, нашите Т-клетки забавят своята активност", заяви доц. Тодорова.

"Преди имунолога, трябва да се отиде при друг специалист, който да насочи хората. Имунната система не е сама, затова трябва да поддържаме нейния баланс", допълни още тя.

Повече гледайте във видеото