Участието на звездата на бразилския национален отбор по футбол Неймар е под въпрос за мачовете на „селесао“ в груповата фаза на Световното първенство през 2026 година. Според информация на испанския журналист Нико Диас Менендес нападателят все още се възстановява от контузия, получена по време на двубой на клуба му Santos FC в средата на май.

По-рано стана ясно, че 34-годишният футболист със сигурност няма да бъде готов за първия мач на Бразилия на шампионата. Последна информация обаче сочат, че възстановяването му може да се проточи по-дълго от очакваното, което поставя под съмнение участието му и в останалите срещи от груповата фаза.

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Тимът на селекционера Карло Анчелоти е в група C на Мондиал 2026. Бразилците стартират участието си срещу Мароко на 14 юни, след което се изправят срещу Хаити на 20 юни и Шотландия на 25 юни.

Евентуалното отсъствие на Неймар би било сериозен удар за амбициите на петкратните световни шампиони, които се надяват да се борят за титлата под ръководството на Анчелоти. Засега от бразилския лагер не са дали официална информация кога нападателят ще бъде готов да се завърне на терена.

Редактор: Ралица Атанасова