Първата българска възпоменателната монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в Монетната програма на Българската народна банка. Към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, посочиха от БНБ.

Запитване на NOVA беше отправено към БНБ във връзка с документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май, в който се посочва, че по проекта е постъпило възражение от държава членка от еврозоната. Според документа България е представила проекта на възпоменателната монета на 20 май 2026 г. по реда на Регламент на ЕС, а на 27 май неназована държава е подала възражение. Съгласно регламента държавите от еврозоната могат да възразят срещу проект на дизайн, ако смятат, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани.

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От БНБ подчертават, че не отчитат открити въпроси, свързани със съответствието на проекта с приложимите технически изисквания. „Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред“, посочват от централната банка. Според институцията към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта.

БНБ заявява още, че до приключването на процедурата няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса. След финализиране на процедурата централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва в съобщението.