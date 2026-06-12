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Сценарият включваше засада на три автомобила
Дронове взривиха вражески джипове на летището в Чешнегирово по време на учение, а хеликоптер щурмува сграда с терористи.
Демонстрациите показват как бързо може да се неутрализира противник с атака по въздух - чрез дронове, и по земя със специални сили. Сценарият включваше засада на три автомобила.
Учение на Специалните сили в Чешнегирово: Във въздуха, на сушата и под вода
Дронове изненадаха с взрив две от колите. Командоси се спуснаха с въже от хеликоптер върху покрива на сграда.Редактор: Никола Тунев
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