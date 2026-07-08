Нова вълна от фишинг измами. Зрители на NOVA сигнализират за активиране на измами със SMS-и от Националното тол управление за неплатени глоби и такси, също така за фалшиви мейли от известни куриерски фирми или банки. И при двата случая целта е потребителят да предостави данни на свое платежно средство.

През последните години схемата се развива, но реално се и повтаря. Различни кампании с една цел - достъп до личните ви данни. Извършителят се маскира като доверен субект - собствената ви банка, куриерска компания, държавна институция.

Ето ги и активните фишинг измами в момента - SMS-и за неплатени тол такси или глоби уж от Националното тол управление, мейли за пратки от известни куриерски компании и мейли от банки.

Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките

При съобщения, които изискват въвеждането на данни следете за грешки - често в текстовете има правописни, пунктуационни. И още - имейлът, от който ви се пише в повечето случаи няма нищо общо с оригинала, който е на самата фирма или институция.

Мейлът до Саяна гласи: "Има проблем с пратката и трябва да платя една определена сума, в момент, в който не съм си поръчвала нищо".

Как да се предпазим от фишинг измамите

"Целта на хакерите е една и съща винаги - или да се събере финансова изгода с малки суми, да не будят подозрение, в случая под 4 евро такса уж за плащане на пратката, или да се съберат данни", коментира експертът по Киберсигурност Любомир Тулев.

Веднъж обаче въведем ли своите финансови данни - не губим 4 евро, а отваряме целия си портфейл.

"Предоставяш в ръцете на измамника всъщност твоя платежен инструмент - дебитна, кредитна карта, и той може да вземе колкото си иска", посочи киберспециалистът.

Мартин Бакърджиев, директор в глобална компания за дигитални плащания, обясни, че има ситуации, в които средствата могат да бъдат възстановени, но има и такива, в които не могат. "Банковите системи са сигурни, но то е како вратата вкъщи е сигурна, докато не дадем на някой ключ, с който да си отвори", каза той.

Киберексперт: Фишинг измамниците копират сайтове на институции, за да създадат усещане за автентичност

Експертите предупреждават, ако вече сте предоставили данните си, но не са ви изтеглили пари - очаквайте това да стане съвсем скоро.

"Данните, веднъж изтекли, нямат прибиране - най-сигурният начин за запазване на средствата е, щом се замрази картата, тя да се преиздаде", посъветва Бакърджиев.

В момента отново е активна и измамата чрез SMS за несъществуващи неплатени глоби. Този път подателят е сайтът на ТОЛ управлението. Експертите ни показват - лесно можем да разпознаем, когато сайтовете на големи компании или институции са фалшиви.