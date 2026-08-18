Животни са загинали, а селскостопанска постройка е частично унищожена при големия пожар, който избухна в понеделник в Белоградчик . По данни на Областната дирекция на МВР във Видин причината е небрежност при боравене с открит огън.

Инцидентът е станал в следобедните часове в понеделник, като по първоначална информация причината е била варене на зимнина в частен имот.

Голям пожар избухна в Белоградчик (ВИДЕО)

Официалните данни на полицията от днес показват сериозния мащаб на бедствието. Сигналът е подаден в 14:16 ч., а пламъците бързо са обхванали постройката, както и сухи треви и храсти на площ от около 10 000 квадратни метра в границите на града, предаде кореспондентът на БТА във Видин Росен Младенов.

Стихията е изпепелила част от покривната конструкция на селскостопанската сграда, складирано зърно, фуражомелка и намиращите се вътре животни.

Наложила се е намесата на три екипа на пожарната от Белоградчик и Орешец. Благодарение на бързата им реакция са спасени 10 намиращи се в непосредствена близост сгради.

Редактор: Мария Барабашка