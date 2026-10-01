Най-малко 15 непалски работници са загинали, след като лавина затрупа планински лагер в Централен Непал в неделя. Това съобщи спасителен служител, цитиран от "Ройтерс".

Лавината затрупа базовия лагер под връх Химлунг Химал, висок 7126 метра, в северния район Мананг. По това време непалските работници разпъвали палатки и закрепвали въжета. Един от тях все още е в неизвестност.

Продължава спасителната операция след падането на лавина върху базовия лагер на връх в Непал

Към момента спасителите са открили телата на 15 души, съобщи Тул Синг Гурунг, председател на Националната асоциация на планинските водачи на Непал. Осем тела са били извадени изпод снега в четвъртък, а други седем са били открити по-рано през седмицата.

„Очаква се телата, които бяха открити днес, да бъдат транспортирани с хеликоптер до Катманду“, каза Гурунг.

По думите му шансовете изчезналият работник да бъде открит са малки и спасителната операция вероятно ще бъде прекратена.

Чуждестранните алпинисти все още не са били пристигнали в лагера по време на лавината.

Всяка година хиляди туристи посещават Непал, за да разглеждат или изкачват планините в страната. Това осигурява работа на десетки хиляди души като планински водачи, носачи и друг персонал, както и в свързани с туризма дейности.

С ускоряването на топенето на ледниците и ледовете заради климатичните промени обаче работата във високопланинските райони става все по-опасна.

Редактор: Георги Иванов