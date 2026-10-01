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Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана
Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов вече е конвоиран в Пловдив. Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство.
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Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата. Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление.
„Притесняваме се. Улиците са тъмни. Потресена съм от случилото се”, разказа живееща наблизо.
„Живеем отсреща, но никога не сме го виждали досега. Само колата му сме виждали. При всички случаи става въпрос за поръчково убийство”, сподели друг живеещ в района.
Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийстваРедактор: Габриела Павлова
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