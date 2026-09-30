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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба
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Тази съгласувателна процедура мина през мен, подчерта държавният глава
Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Тази съгласувателна процедура мина през мен. Това заяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос дали Иван Йорданов ще бъде освободен от поста.
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба
По повод подадения рапорт за освобождаване от военна служба от страна на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов тя заяви: "Вчера разговарях с адмирал Евтимов. Той ме предупреди, че ще има подобен рапорт". И допълни, че ще коментира решението, след като се запознае официално с документа и разговаря отново с адмирала.
Отзоваването на посланика ни в ОАЕ - една от темите в днешното правителствено заседание
Връщането на останките на цар Самуил у нас Йотова определи като значимо събитие за страната и успех на българската дипломация. „Най-накрая спокойната му душа ще намери покой в своя дом. Върна се в любимата си България, която защитаваше с цената на всичко, и заради която загина, виждайки ослепените войници", изтъкна тя.Редактор: Станимира Шикова
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