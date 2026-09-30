Tри плавателни съда са били атакувани вчера в Ормузкия проток, съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO, цитирана от „Франс прес“.

Петролен танкер, танкер за втечнен природен газ и танкер за превоз на химикали са били поразени от „снаряди с неустановен произход“, посочиха от агенцията, без да предоставят повече подробности.

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Ормузкият проток е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Оттогава Ислямската република установи контрол над водния коридор, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.

Редактор: Цвета Лазаркова